Трамп: Иран ведет себя "немного по-детски", вновь объявляя о закрытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведет себя "немного по-детски", вновь объявив о закрытии Ормузского пролива.

Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжает диалог с Тегераном и ситуация развивается "очень хорошо".

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США отметил, что, хотя Иран пытается использовать открытие и закрытие пролива как инструмент давления, Вашингтон не поддастся на "шантаж". "Мы с ними разговариваем, – настаивает Трамп. – К концу дня у нас будет больше информации по этому вопросу".

Президент выразил уверенность в том, что текущие переговоры принесут свои плоды, несмотря на сегодняшнее обострение.