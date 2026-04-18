x
18 апреля 2026
последняя новость: 19:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Трамп: Иран ведет себя "немного по-детски", вновь объявляя о закрытии Ормузского пролива

время публикации: 18 апреля 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 18:27
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведет себя "немного по-детски", вновь объявив о закрытии Ормузского пролива.

Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжает диалог с Тегераном и ситуация развивается "очень хорошо".

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США отметил, что, хотя Иран пытается использовать открытие и закрытие пролива как инструмент давления, Вашингтон не поддастся на "шантаж". "Мы с ними разговариваем, – настаивает Трамп. – К концу дня у нас будет больше информации по этому вопросу".

Президент выразил уверенность в том, что текущие переговоры принесут свои плоды, несмотря на сегодняшнее обострение.

UKMTO: катера КСИР обстреляли танкер в Ормузском проливе
Иран отказался от планов по открытию Ормузского пролива
Трамп заявил, что перемирие с Ираном может закончиться к среде