x
18 августа 2025
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 11:24
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МВД Сирии: в Алеппо мужчина покончил с собой с помощью пояса смертника

Сирия
время публикации: 18 августа 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 10:35
МВД Сирии: в Алеппо мужчина покончил с собой с помощью пояса смертника
AP Photo/Khalil Hamra

В сирийском Алеппо мужчина привел в действие пояс смертника, убив себя. Других пострадавших не было. Инцидент произошел рядом с пекарней, расположенной в районе аль-Майсар.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что личность злоумышленника установлена. По утверждению МВД, речь идет о криминальном элементе и наркомане. Причиной самоубийства стал семейный конфликт.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook