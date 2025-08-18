МВД Сирии: в Алеппо мужчина покончил с собой с помощью пояса смертника

В сирийском Алеппо мужчина привел в действие пояс смертника, убив себя. Других пострадавших не было. Инцидент произошел рядом с пекарней, расположенной в районе аль-Майсар.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что личность злоумышленника установлена. По утверждению МВД, речь идет о криминальном элементе и наркомане. Причиной самоубийства стал семейный конфликт.