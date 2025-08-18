"Кан": Каир опасается, что Трамп вернется к идее переселения жителей Газы в Египет

Власти Египта опасаются, что администрация США не отказалась от идеи переселения палестинцев из сектора Газы. На фоне нарастающего интереса США к конфликту Египта и Эфиопии вокруг вод Нила, в Каире не исключают, что президент США Дональд Трамп может предложить посредничество в обмен на согласие Египта принять жителей сектора, сообщает новостная редакция "Кан".

В центре конфликта – "Плотина возрождения" – крупнейшее гидротехническое сооружение Африки, возведенное в Эфиопии, несмотря на протесты Египта и Судана. Египет считает воды Нила своим национальным достоянием, утверждая, что этот статус закреплен договорами. Снижение сброса воды угрожает Египту голодом. Египет и Эфиопия несколько раз были близки в военному конфликту.

Как напоминает автор материала Рои Кейс, Трамп пытался выступать посредником еще в свою первую каденцию, но без какого-либо успеха. В последнее время американский президент вновь поднял эту тему, заявляя о необходимости положить конец конфликту. Президент Египта Абд аль-Фатах ас-Сиси приветствовал эту инициативу, но в правящих кругах Египта к ней отнеслись с опасениями и не исключают, что расплачиваться за помощь придется согласием на прием палестинцев.

17 августа министерство иностранных дел Египта выступило с заявлением, в котором выражалась озабоченность тем, что Израиль проводит с другими странами переговоры о приеме переселенцев из Газы. МИД призвал эти государства не становиться "соучастниками этого чудовищного преступления".

Рои Кейс отмечает: учитывая все это, неудивительно, что Египет прилагает значительные усилия для достижения соглашения по Газе и продвижения собственного плана послевоенного устройства сектора. Этот план предусматривает создание правительства технократов под контролем Палестинской администрации.

Вечером 18 августа саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что Египет и Катар в присутствии представителей других палестинских фракций передали ХАМАСу предложение о прекращении огня в Газе. Источники телеканала уточнили, что посредники требуют от ХАМАСа дать ответ в ближайшие часы. Других подробностей "Аль-Арабия" не приводит.

Накануне вечером арабские источники сообщали, что вечером в субботу, 16 августа, высокопоставленный представитель ЦАХАЛа посещал Египет. Этот визит состоялся на фоне подготовки к широкомасштабной операции в городе Газа.

Одновременно с этим корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ в вечернем выпуске новостей сообщил, что Израиль потребовал от посредников вернуть ХАМАС за стол переговоров, предупредив, что в противном случае, в ближайшее время начнется операция по взятию под контроль ЦАХАЛа города Газа.

При этом источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил "Кан-11", ХАМАС находится в данный момент под тройным давлением – со стороны Египта, Катара и Турции, и именно это стало причиной того, что делегация ХАМАСа оставалась в Каире дольше, чем планировалось изначально.

Этот же источник сообщил, что глава Совета Шуры Мухаммад Исмаил Даруиш до сих пор находится в Турции, где обсуждается возможность заключения сделки с Израилем, и предположительно, пока Даруиш не вернется в Катар, руководство ХАМАСа не будет принимать никаких существенных решений.