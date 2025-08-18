x
18 августа 2025
|
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 23:01
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские реформаторы, близкие к президенту, требуют от властей отказаться от ядерной программы

Иран
время публикации: 18 августа 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 22:24
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Oficina de la presidencia de Irán vía AP

Согласно публикации в Iran International

, соратники президента Масуда Пезешкиана, относящиеся к реформистскому крылу, распространили письмо с требованиями освободить политзаключенных, свернуть ядерную программу, отменить законы о хиджабе и ослабить влияние Корпуса стражей исламской революции.

Письмо было опубликовано "Фронтом реформ", объединяющим 27 движений, 16 августа, но только 18 августа об этом сообщил Iran International. "Последствия войны с Израилем наряду с безудержной инфляцией, стагнацией производства, обвалом национальной валюты, выводом капитала, сделали риск экономического паралича наиболее заметным, чем когда-либо", – говорится в письме.

"Фронт" призвал власти объявить о готовности добровольно приостановить обогащение урана, согласиться на мониторинг со стороны МАГАТЭ в обмен на полную отмену санкций.

Публикация этого письма указывает на напряженность в иранском политическом классе и демонстрирует, что часть реформаторского лагеря стремится к радикальным изменениям в ключевых областях государственной политики.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

МИД Ирана сообщил о новом раунде переговоров с МАГАТЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 августа 2025

Иранские источники: на нефтехранилище в Тегеране произошел взрыв и пожар
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 августа 2025

Reuters: руководство Ирана склоняется к продолжению переговоров с США