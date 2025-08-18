Иранские реформаторы, близкие к президенту, требуют от властей отказаться от ядерной программы

Согласно публикации в Iran International

, соратники президента Масуда Пезешкиана, относящиеся к реформистскому крылу, распространили письмо с требованиями освободить политзаключенных, свернуть ядерную программу, отменить законы о хиджабе и ослабить влияние Корпуса стражей исламской революции.

Письмо было опубликовано "Фронтом реформ", объединяющим 27 движений, 16 августа, но только 18 августа об этом сообщил Iran International. "Последствия войны с Израилем наряду с безудержной инфляцией, стагнацией производства, обвалом национальной валюты, выводом капитала, сделали риск экономического паралича наиболее заметным, чем когда-либо", – говорится в письме.

"Фронт" призвал власти объявить о готовности добровольно приостановить обогащение урана, согласиться на мониторинг со стороны МАГАТЭ в обмен на полную отмену санкций.

Публикация этого письма указывает на напряженность в иранском политическом классе и демонстрирует, что часть реформаторского лагеря стремится к радикальным изменениям в ключевых областях государственной политики.