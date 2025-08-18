МИД Ирана сообщил о новом раунде переговоров с МАГАТЭ

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что уже в ближайшие дни могут пройти переговоры между Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

11 августа Тегеран посетил заместитель директора МАГАТЭ Массимо Апаро, который также возглавляет управление, занимающееся ядерной безопасностью. Как сообщалось, стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе.

Как сообщает иранская сторона, на переговорах речь шла о создании условий для взаимодействия в изменившейся обстановке. Посещение ядерных объектов Исламской республики программой визита не предусматривалось.

Отметим: и после американо-израильского удара режим аятолл утверждает, что ядерная программа носит исключительно мирный характер – несмотря на разведданные, указывающие на обратное.