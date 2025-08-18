Том Баррак на переговорах с президентом Ливана: "Теперь очередь за Израилем"

Специальный посланник президента США Том Баррак прибыл в Бейрут и обсудил с ливанским президентом Жозефом Ауном реализацию поддержанного ливанским правительством плана разоружения "Хизбаллы".

"Ливанское правительство возложенное на него делает. Теперь дело за Израилем", – сказал он. Согласно плану, Израиль должен вывести войска с ливанской территории, а также прекратить использовать территориальные воды и воздушное пространство Ливана.

По его словам, решение, принятое правительством Ливана, потребует сотрудничества Израиля. "Требуется сотрудничество всех сторон. Мы никому не хотим угрожать. Позитивными плодами соглашения будут пользоваться и Ливан, и Израиль, и "Хизбалла", – сказал Баррак.