x
18 августа 2025
|
последняя новость: 23:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 23:01
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Том Баррак на переговорах с президентом Ливана: "Теперь очередь за Израилем"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 18 августа 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 22:20
Том Баррак на переговорах с президентом Ливана: "Теперь очередь за Израилем"
Lebanese Presidency press office via AP

Специальный посланник президента США Том Баррак прибыл в Бейрут и обсудил с ливанским президентом Жозефом Ауном реализацию поддержанного ливанским правительством плана разоружения "Хизбаллы".

"Ливанское правительство возложенное на него делает. Теперь дело за Израилем", – сказал он. Согласно плану, Израиль должен вывести войска с ливанской территории, а также прекратить использовать территориальные воды и воздушное пространство Ливана.

По его словам, решение, принятое правительством Ливана, потребует сотрудничества Израиля. "Требуется сотрудничество всех сторон. Мы никому не хотим угрожать. Позитивными плодами соглашения будут пользоваться и Ливан, и Израиль, и "Хизбалла", – сказал Баррак.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей "Хизбаллы" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 августа 2025

Иран собирает прокси: что стоит за визитом Лариджани в Багдад и Бейрут