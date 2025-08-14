x
14 августа 2025
14 августа 2025
14 августа 2025
14 августа 2025
Ближний Восток

Reuters: руководство Ирана склоняется к продолжению переговоров с США

США
Иран
время публикации: 14 августа 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 18:00
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Oficina de la presidencia de Irán vía AP

Агентство Reuters

сообщило со ссылкой на три источника в Тегеране, что политическое руководство Ирана рассматривает возобновление переговоров с США как "единственный способ избежать дальнейшей эскалации и экзистенциальной угрозы".

Один из источников отметил, что вариант переговоров считается многими в руководстве страны предпочтительным, поскольку "они увидели цену военной конфронтации".

Reuters напоминает, что в воскресенье президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, обращаясь к сторонникам жесткой линии, выступающим против ядерной дипломатии, заявил, что возвращение за стол переговоров "не означает, что мы намерены сдаться". Он добавил: "Вы не хотите разговаривать? А что вы хотите делать? Вы хотите вернуться к войне?". Командующий Корпусом стражей исламской революции Азиз Газанфари призвал президента к осторожности. Он заявил, что количество "словесных ошибок" президента возросло с момента его вступления на должность и в отдельных случаях наносит ущерб национальной безопасности.

Ближний Восток
