В Иране заявили о восстановлении 89% производственных мощностей нефтехимических предприятий

Генеральный директор крупнейшего нефтехимического концерна Ирана заявил, что, несмотря на ущерб, нанесенный жизненно важной инфраструктуре нефтехимических предприятий во время войны, большинство производственных объектов уже вернулись к работе.

По его словам, восстановлены и вновь введены в эксплуатацию около 89% производственных установок, пострадавших в результате боевых действий. Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает радиостанция "Решет Бет".