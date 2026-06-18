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Ближний Восток

В Иране заявили о восстановлении 89% производственных мощностей нефтехимических предприятий

Иран
Война с Ираном
Нефть и газ
время публикации: 18 июня 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 12:33
В Иране заявили о восстановлении 89% производственных мощностей нефтехимических предприятий
AP Photo/Vahid Salemi

Генеральный директор крупнейшего нефтехимического концерна Ирана заявил, что, несмотря на ущерб, нанесенный жизненно важной инфраструктуре нефтехимических предприятий во время войны, большинство производственных объектов уже вернулись к работе.

По его словам, восстановлены и вновь введены в эксплуатацию около 89% производственных установок, пострадавших в результате боевых действий. Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает радиостанция "Решет Бет".

Ближний Восток
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