Начальник Генштаба ЦАХАЛа поручил ВВС сохранять готовность к возможному удару по Ирану

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ поддерживать высокую боеготовность и быть готовыми к любому сценарию, как к оборонительному, так и к наступательному, включая удар по Ирану и возобновление интенсивных боев с "Хизбаллой" в Ливане. Об этом пишет Walla News.

Издание отмечает, что особый акцент Генштаб делает на летном составе ВВС и системах противовоздушной обороны: от них требуется способность перейти от нулевой готовности к полноценным боевым действиям в кратчайшие сроки. "Ситуация по-прежнему хрупкая, и никто не может дать стопроцентной гарантии, что дипломатический процесс не рухнет", – заявил изданию армейский источник.

На фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном Тегеран продолжает угрожать ответным ударом по Израилю в случае продолжения операций ЦАХАЛа в Ливане. Между тем, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу повторил 18 июня на церемонии открытия нового участка 60-го шоссе, что Израиль останется в "зоне безопасности" в Ливане. "Мы продолжим действовать разумно и взвешенно. Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана. Мы не уйдем оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля", – заявил он.