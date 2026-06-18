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Израиль

Начальник Генштаба ЦАХАЛа поручил ВВС сохранять готовность к возможному удару по Ирану

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 17:02
Начальник Генштаба ЦАХАЛа поручил ВВС сохранять готовность к возможному удару по Ирану
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ поддерживать высокую боеготовность и быть готовыми к любому сценарию, как к оборонительному, так и к наступательному, включая удар по Ирану и возобновление интенсивных боев с "Хизбаллой" в Ливане. Об этом пишет Walla News.

Издание отмечает, что особый акцент Генштаб делает на летном составе ВВС и системах противовоздушной обороны: от них требуется способность перейти от нулевой готовности к полноценным боевым действиям в кратчайшие сроки. "Ситуация по-прежнему хрупкая, и никто не может дать стопроцентной гарантии, что дипломатический процесс не рухнет", – заявил изданию армейский источник.

На фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном Тегеран продолжает угрожать ответным ударом по Израилю в случае продолжения операций ЦАХАЛа в Ливане. Между тем, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу повторил 18 июня на церемонии открытия нового участка 60-го шоссе, что Израиль останется в "зоне безопасности" в Ливане. "Мы продолжим действовать разумно и взвешенно. Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана. Мы не уйдем оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля", – заявил он.

Израиль
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