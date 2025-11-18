x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 10:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 10:08
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Визит командующего ливанской армией в США отменен из-за его враждебности к Израилю

США
Ливан
Хизбалла
время публикации: 18 ноября 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 09:47
Визит командующего ливанской армией в США отменен из-за его враждебности к Израилю
AP Photo/Hussein Malla

Администрация президента Дональда Трампа отменила визит в США командующего вооруженными силами Ливана генерала Рудольфа Хайкаля. Причиной этого названы неспособность разоружить "Хизбаллу" и враждебность к Израилю.

"Ясно, что командующий ливанской армией, называющий Израиль врагом и не прикладывающий никаких усилий к разоружению "Хизбаллы", значительно тормозит усилия добиться достижения Ливаном прогресса", – сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Первыми об отмене визита сообщили ливанские СМИ. По информации телеканала MTV, решение было принято Государственным секретарем США Марко Рубио после заявления ливанской армии о том, что проблема не в "Хизбалле", а в Израиле. Именно армию администрация США считала центральным элементом своей политики в Ливане.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

ЦАХАЛ объяснил обстрел миротворцев ООН в Ливане плохой видимостью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2025

Авихай Эдраи: ЦАХАЛ не проводил операцию на юге Ливана, машина взорвалась сама