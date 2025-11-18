Визит командующего ливанской армией в США отменен из-за его враждебности к Израилю

Администрация президента Дональда Трампа отменила визит в США командующего вооруженными силами Ливана генерала Рудольфа Хайкаля. Причиной этого названы неспособность разоружить "Хизбаллу" и враждебность к Израилю.

"Ясно, что командующий ливанской армией, называющий Израиль врагом и не прикладывающий никаких усилий к разоружению "Хизбаллы", значительно тормозит усилия добиться достижения Ливаном прогресса", – сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Первыми об отмене визита сообщили ливанские СМИ. По информации телеканала MTV, решение было принято Государственным секретарем США Марко Рубио после заявления ливанской армии о том, что проблема не в "Хизбалле", а в Израиле. Именно армию администрация США считала центральным элементом своей политики в Ливане.