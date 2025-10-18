Иран предлагает посредничество между Пакистаном и Афганистаном
время публикации: 18 октября 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 17:17
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана способствовать проведению переговоров между Пакистаном и Афганистаном.
Он выразил обеспокоенность ростом напряженности между двумя странами и призвал стороны проявить сдержанность и вернуться к диалогу.
Напомним, что в течение последних недель на приграничных территориях происходят столкновения, в основном вдоль линии Дюранда – непризнанной границы двух стран.
