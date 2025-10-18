Иран предлагает посредничество между Пакистаном и Афганистаном

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана способствовать проведению переговоров между Пакистаном и Афганистаном.

Он выразил обеспокоенность ростом напряженности между двумя странами и призвал стороны проявить сдержанность и вернуться к диалогу.

Напомним, что в течение последних недель на приграничных территориях происходят столкновения, в основном вдоль линии Дюранда – непризнанной границы двух стран.