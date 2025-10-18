x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран предлагает посредничество между Пакистаном и Афганистаном

Иран
Афганистан
Пакистан
время публикации: 18 октября 2025 г., 17:14
Иран предлагает посредничество между Пакистаном и Афганистаном
AP Photo/Vahid Salemi

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана способствовать проведению переговоров между Пакистаном и Афганистаном.

Он выразил обеспокоенность ростом напряженности между двумя странами и призвал стороны проявить сдержанность и вернуться к диалогу.

Напомним, что в течение последних недель на приграничных территориях происходят столкновения, в основном вдоль линии Дюранда – непризнанной границы двух стран.

Ближний Восток
