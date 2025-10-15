x
15 октября 2025
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 16:33
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пакистан и Афганистан договорились о 48-часовом прекращении огня

время публикации: 15 октября 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 16:33
Линия Дюранда
Wikipedia.org. Фото: Weaveravel

МИД Пакистана объявил о достижении с режимом талибов в Афганистане соглашения о временном прекращении огня на 48 часов – с 18:00 по местному времени 15 октября.

В Исламабаде утверждают, договоренность достигнута "по просьбе талибов", в этот период стороны намерены искать "позитивное решение" через диалог.

Столкновения идут уже несколько дней, в основном вдоль линии Дюранда – непризнанной границы двух стран.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 октября 2025

Пакистан нанес авиаудар по территории Афганистана
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 октября 2025

Афгано-пакистанский конфликт: ВВС талибов нанесли удар по Лахору
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 октября 2025

Талибы объявили об "операции возмездия" против сил безопасности Пакистана