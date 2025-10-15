Пакистан и Афганистан договорились о 48-часовом прекращении огня
время публикации: 15 октября 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 16:33
МИД Пакистана объявил о достижении с режимом талибов в Афганистане соглашения о временном прекращении огня на 48 часов – с 18:00 по местному времени 15 октября.
В Исламабаде утверждают, договоренность достигнута "по просьбе талибов", в этот период стороны намерены искать "позитивное решение" через диалог.
Столкновения идут уже несколько дней, в основном вдоль линии Дюранда – непризнанной границы двух стран.
Ссылки по теме