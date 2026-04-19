ЦАХАЛ ликвидировал вооруженного боевика на юге Ливана, пересекшего "желтую" линию
время публикации: 19 апреля 2026 г., 22:33 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 22:36
В воскресенье, 19 апреля, силы ЦАХАЛа ликвидировали вооруженного боевика, пересекшего линию передовой обороны и приблизившегося к позициям 769-й бригады.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указывается, что боевик нарушил условия режима прекращения огня и представлял непосредственную угрозу израильским военнослужащим.
