19 апреля 2026
|
последняя новость: 22:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

MTV: США настаивают на продлении режима прекращения огня между Ливаном и Израилем

Ливан
Война с "Хизбаллой"
США
Израиль
время публикации: 19 апреля 2026 г., 22:07 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 22:15
MTV: США настаивают на продлении режима прекращения огня между Ливаном и Израилем
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанский телеканал MTV сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что США настаивают на продлении режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на срок от 10 дней до одного месяца.

По данным MTV, вопрос о продлении перемирия будет поднят на второй подготовительной встрече между сторонами, которая должна состояться в ближайший вторник или среду.

В ходе встречи стороны также должны согласовать дату и место проведения прямых переговоров.

Первая подготовительная встреча состоялась 15 апреля в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря Марко Рубио.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
