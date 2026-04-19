MTV: США настаивают на продлении режима прекращения огня между Ливаном и Израилем

Ливанский телеканал MTV сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что США настаивают на продлении режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на срок от 10 дней до одного месяца.

По данным MTV, вопрос о продлении перемирия будет поднят на второй подготовительной встрече между сторонами, которая должна состояться в ближайший вторник или среду.

В ходе встречи стороны также должны согласовать дату и место проведения прямых переговоров.

Первая подготовительная встреча состоялась 15 апреля в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря Марко Рубио.