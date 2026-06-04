Генсек "Хизбаллы": "Мы не давали обязательств не сопротивляться агрессии"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем в своем телевизионном обращении заявил, что группировка не брала на себя обязательств отказаться от "сопротивления" Израилю и не считает вопрос своего оружия предметом переговоров. Он также подчеркнул, что переговоры с Израилем являются делом ливанского государства.

Касем подчеркнул, что север Израиля не будет в безопасности, пока ливанские деревни подвергаются ударам, сообщает "Аш-Шарк аль-Аусат". Результаты переговоров, которые Касем назвал "абсурдными и унизительными для Ливана", по словам генсека "Хизбаллы", "совершенно неприемлемы".

По словам Касема, если главной целью переговоров является разоружение "сопротивления" как отправная точка для любого соглашения, то это означает "ликвидацию силы Ливана и экзистенциальную угрозу, ведущую к уничтожению его народа". Он утверждает, что данное требование направлено на то, чтобы "предоставить Израилю политическим путем то, чего он не смог добиться войной, а это невозможно".

Касем добавил: "Я призываю ответственных лиц прекратить этот фарс и это унижение, которые называются прямыми переговорами. Тогда вы станете сильнее благодаря сплочению всего народа вокруг выбора в пользу суверенного государства под вашим руководством, которому враги неизбежно будут вынуждены подчиниться".