Из Ирана поступают противоречивые сообщения о готовности Тегерана продолжать переговоры с США

Телеканал CNN со ссылкой на иранские источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщает, что высокопоставленная делегация из Тегерана прибудет в Исламабад во вторник на решающий раунд переговоров с представителями администрации Трампа. Иранскую делегацию, как и в первом раунде, возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Бакер Калибаф.

Вскоре после сообщения CNN иранское новостное агентство Tasnim распространило заявление, согласно которому Тегеран не отправит свою делегацию в Исламабад до тех пор, пока США блокируют иранские порты.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что американская делегация прибудет в Исламабад в понедельник вечером.

Журналист Барак Равид со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Трамп, в свою очередь, предупредил, что он больше не будет "хорошим парнем", и, если Тегеран не согласится на сделку, то США уничтожат все электростанции и мосты в Иране.