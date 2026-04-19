x
19 апреля 2026
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 07:43
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

UKMTO сообщило о двух инцидентах у берегов Омана 18 апреля

Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 19 апреля 2026 г., 06:49 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 06:53
UKMTO сообщило о двух инцидентах у берегов Омана 18 апреля
AP Photo/Asghar Besharati

Британское управление морских торговых операций UKMTO сообщило, что в субботу, 18 апреля, у берегов Омана были зафиксированы два отдельных инцидента с коммерческими судами.

В первом случае танкер, находившийся примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Омана, подвергся обстрелу после сближения с двумя катерами, которые UKMTO связало с иранским "Корпусом стражей исламской революции". По данным британской структуры, радиопредупреждения не было, при этом судно и экипаж не пострадали.

Во втором случае контейнеровоз, находившийся примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Омана, был поражен неизвестным снарядом. В сообщении сказано, что повреждения получили часть контейнеров, однако пожара и ущерба окружающей среде зафиксировано не было. Британская структура подчеркнула, что обстоятельства инцидента выясняются.

Оба инцидента произошли на фоне нового обострения обстановки вокруг Ормузского пролива и угроз в адрес коммерческого судоходства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
