UKMTO сообщило о двух инцидентах у берегов Омана 18 апреля

Британское управление морских торговых операций UKMTO сообщило, что в субботу, 18 апреля, у берегов Омана были зафиксированы два отдельных инцидента с коммерческими судами.

В первом случае танкер, находившийся примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Омана, подвергся обстрелу после сближения с двумя катерами, которые UKMTO связало с иранским "Корпусом стражей исламской революции". По данным британской структуры, радиопредупреждения не было, при этом судно и экипаж не пострадали.

Во втором случае контейнеровоз, находившийся примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Омана, был поражен неизвестным снарядом. В сообщении сказано, что повреждения получили часть контейнеров, однако пожара и ущерба окружающей среде зафиксировано не было. Британская структура подчеркнула, что обстоятельства инцидента выясняются.

Оба инцидента произошли на фоне нового обострения обстановки вокруг Ормузского пролива и угроз в адрес коммерческого судоходства.