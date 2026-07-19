10-я ночь противостояния США и Ирана: удары по объектам ПВО, береговой разведки и ракетным складам

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по Ирану в 06:30 воскресенья по израильскому времени. Это была десятая ночь возобновившегося противостояния США и Ирана и восьмая ночь подряд, когда американские силы наносили удары по территории Исламской республики.

По заявлению CENTCOM, были атакованы объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, морские силы и средства, а также места хранения ракет и беспилотников. Удары также наносились по подразделениям "Корпуса стражей исламской революции", которые участвовали в атаке на американских военнослужащих в Иордании 17 июля.

Иранские СМИ сообщили об ударах в нескольких районах южной провинции Хормозган. Взрывы были слышны в портовом городе Бендер-Аббас и в районе острова Кешм. Около 01:30 по местному времени атаке подвергся район города Сирик, расположенного на берегу Ормузского пролива. Позднее администрация провинции сообщила об ударе в районе города Хаджиабад.

Данных о конкретных объектах, пораженных в Бендер-Аббасе, на Кешме, в Сирике и Хаджиабаде, пока нет. Агентство Mehr сообщило, что после удара в районе Сирика сведений о жертвах или повреждении инфраструктуры не поступало.

Новая серия ударов стала ответом на иранскую ракетную и беспилотную атаку в Иордании. В результате нее двое американских военнослужащих погибли, один числится пропавшим без вести, еще четверо были госпитализированы. По данным Пентагона, с начала войны погибли 16 военнослужащих США, более 430 получили ранения.

CENTCOM сообщает, что на Ближнем Востоке развернуты более 50 тысяч американских военнослужащих. Основными целями продолжающейся операции Вашингтон называет ослабление военного потенциала Ирана и устранение угрозы судоходству в Ормузском проливе.