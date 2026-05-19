Стрельба на юге Турции, есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли о восемь получили ранения после того, как 37-летний мужчина открыл стрельбу в окрестностях города Тарсус на юге Турции. Стрелку, личность которого установлена, удалось скрыться.

Как сообщают турецкие СМИ, мужчина сначала застрелил свою бывшую жену, а затем открыл огонь в ресторане. Здесь среди жертв были владелец и один из сотрудников. Оттуда он бежал, и по дороге убил еще нескольких человек, в том числе местного пастуха.

Мотивы преступника остаются неясными. Проводится масштабная операция по его задержанию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что речь идет о чудовищном преступлении. "Я прошу Аллаха о милосердии к погибшим и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – сказал он.