Ближний Восток

Глава МИД Сирии: "Соглашения, заключенные Асадом с Россией, заморожены"

Россия
Сирия
время публикации: 19 октября 2025 г., 15:13 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 15:21
Глава МИД Сирии: "Соглашения, заключенные Асадом с Россией, заморожены"
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани сообщил о замораживании всех соглашений, заключенных с Россией свергнутым режимом Башара Асада. Как сообщает агентство SANA, политик назвал их неприемлемыми.

Аш-Шибани подтвердил, что судьба Асада стала одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе недавнего визита в Москву президента Ахмада аш-Шараа. Он отметил, что Дамаск и Москва продолжают переговоры о будущем расположенных в Сирии российских баз.

Он также заявил, что Сирия заинтересована в заключении с Израилем соглашения, которое будет учитывать интересы безопасности обеих стран, но при этом не поступится ни пядью сирийской земли. Министр обвинил Израиль в дестабилизации ситуации в Сирии, потребовав отвода ЦАХАЛа на линию, которую он занимал до падения предыдущего режима.

Глава МИД выступил против федерального устройства Сирии, подчеркнув, что никаких компромиссов в этом вопросе не будет. Он призвал Сирийские демократические силы, военные формирования фактически автономных курдов, к интеграции в государственное устройство.

