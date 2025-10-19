x
19 октября 2025
19 октября 2025
Ближний Восток

Хуситы совершили новый налет на миссию ООН в Сане

Йемен
ООН
Хуситы
время публикации: 19 октября 2025 г., 14:00
Хуситы совершили новый налет на миссию ООН в Сане
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Боевики террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситы) провели очередной рейд в здании представительства ООН в Сане. Об этом сообщил агентству AFP пресс-секретарь миссии ООН в Йемене Жан Алам.

"В здании, на территорию которого без разрешения вошли члены службы безопасности "Ансар Аллах", находились 15 иностранных сотрудников ООН. По имеющейся на данный момент информации, персонал в безопасности", – сказал он, отметив, что инцидент еще не завершился.

Силовые структуры группировки неоднократно проводили рейды в миссиях ООН и международных агентств, располагающихся на подконтрольных им территориях. Было задержано по меньшей мере 53 сотрудника. Хуситы заявляют, что они были агентами Израиля и США.

Ближний Восток
