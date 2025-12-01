Папа Римский на Ближнем Востоке: "Мы друзья с Израилем"

Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан поддерживает план двух государств, поскольку это единственное решение, которое является справедливым для обеих сторон. Это заявление он сделал на борту самолета, направляясь из Турции в Ливан.

"Мы знаем, что на данный момент Израиль не принимает это решение, но мы считаем его единственным способом положить конец конфликту. Мы друзья с Израилем и пытаемся выступить посредником, который приблизит стороны к справедливому решению", – заявил он.

Днем 1 декабря Понтифик встретится с президентом Ливана Жозефом Ауном – единственным христианином, занимающим на Ближнем Востоке пост главы государства. Христине составляют около 30% населения Ливана, однако они разделены на множество конфессиональных общин.