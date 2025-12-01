SyriaTV: израильтяне освободили одного из арестованных в Байт-Джане

Сирийский телеканал SyriaTV сообщил, что Армия обороны Израиля освободила одного из трех мужчин, арестованных несколько дней назад в ходе операции в Байт-Джане (юго-запад Сирии, примерно в 11 км к востоку от границы с Израилем).

В ночь на пятницу, 28 ноября, в районе сирийского населенного пункта Байт-Джан силы 55-й резервистской бригады "Ход а-Ханит" провели операцию по задержанию террористов "Джамаат Исламия". В ходе операции боевики открыли огонь по военнослужащим. В результате трое военнослужащих (двое офицеров и боец-резервист) были тяжело ранены, еще один получил ранения средней тяжести, и двое были ранены легко.

ЦАХАЛ сообщает, что все подозреваемые, готовившие нападение на территорию Израиля, задержаны, несколько боевиков ликвидированы.

По версии SyriaTV, около 3:40 несколько автомобилей ЦАХАЛа заехали в Байт-Джан и были "заблокированы местными жителями", после чего произошли столкновения и перестрелка. Утверждается, что артиллерия и вертолеты ЦАХАЛа атаковали цели в Байт-Джане, прикрывая отход военных. Заявлено, что убиты как минимум двое местных жителей, есть раненые. Сирийские источники отмечают, что после нескольких часов противостояния израильские силы вышли из Байт-Джана и вернулись в районы у линии перемирия на склонах Хермона.

Сирийские СМИ сообщали о не менее 10 убитых в Байт-Джане в результате вооруженных столкновений местных боевиков с израильскими военными. Утверждалось, что среди убитых были женщины и дети. ЦАХАЛ сведения об убитых в Байт-Джане не комментирует.