Мир

Евросоюз официально признал КСИР террористической организацией

время публикации: 29 января 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 17:36
Евросоюз официально признал КСИР террористической организацией
AP Photo/Vahid Salemi

Министры иностранных дел всех 27 стран Европейского союза единогласно проголосовали за признание иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Калас сообщила, что она ожидает утверждения решения о внесении КСИР в список террористических организаций.

"Если ты ведешь себя как террорист, то и относиться к тебе надо, как к террористу", – заявила Калас журналистам, отметив, что это поставит КСИР в один ряд с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Напомним, что КСИР сыграл ключевую роль в кровавом подавлении протестов в Иране.

Европейский союз также введет санкции против 21 организации и физических лиц, причастных к репрессиям. Среди них будет и министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, а на имущество будет наложен арест.

Решению Европейского союза предшествовало изменение позиции стран, которые ранее выступали против этого шага, прежде всего – Франции и Испании. Ожидается, что внесение КСИР в список откроет путь к масштабным санкциям, включая замораживание активов, запрет на въезд в страны ЕС и ограничения в отношении любого лица или структуры, связанных с КСИР.

В Евросоюзе признают, что этот шаг приведет к существенному ухудшению отношений между ЕС и Ираном, и что Тегеран, как ожидается, попытается смягчить последствия посредством дипломатического давления.

