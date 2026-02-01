x
01 февраля 2026
01 февраля 2026
01 февраля 2026
01 февраля 2026
Ближний Восток

Шиитский блок отказал Трампу: премьер-министром Ирака станет союзник Ирана

США
Иран
Ирак
время публикации: 01 февраля 2026 г., 11:41 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 11:42
Шиитский блок отказал Трампу: премьер-министром Ирака станет союзник Ирана
AP Photo/Karim Kadim

Объединяющая шиитские движения Ирака "Коалиция строительства и развития" заявила, что не откажется от выдвижения на пост главы правительства Нури аль-Малики, который в прошлом уже занимал пост премьер-министра.

Аль-Малики – близкий союзник Ирана, и его назначение вызывает недовольство администрации США. Президент Дональд Трамп заявил, что, если тот станет премьер-министром, Ирак не сможет рассчитывать на американскую помощь.

"Выбор премьер-министра, согласно конституции, является внутренним делом Ирака. Иностранное вмешательство в него недопустимо", – говорится в заявлении шиитской коалиции. В нем также отмечается, что Ирак заинтересован к сбалансированным отношениям с иностранными партнерами, в основе которых – взаимное уважение.

Согласно соглашениям, достигнутым после свержения Саддама Хусейна, президентом становится курд, премьер-министром шиит, а председателем парламента – суннит. При этом кандидатуру главы правительства предлагает крупнейшая шиитская фракция.

