"Брага" разгромила "Ференцварош" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

"Брага" вышла в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив в ответном матче "Ференцварош" 4:0.

В первом матче победили венгры 2:0.

Два мяча забил Рикарло Орта. По разу отличились бывший полузащитник "Хоффенхайма" и "Аякса" Флориан Гриллич и бывший форвард "Жироны" Габри Мартинес.

В стартовом составе "Ференцвароша" вышл израильтяне Габи Каниховский и Мохамед Абу Фани.

Оба были заменены при счете 0:4: Мохамед на 59-й минуте, Габи -- на 76-й.