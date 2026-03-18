"Брага" разгромила "Ференцварош" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
время публикации: 18 марта 2026 г., 21:10 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 21:18
"Брага" вышла в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив в ответном матче "Ференцварош" 4:0.
В первом матче победили венгры 2:0.
Два мяча забил Рикарло Орта. По разу отличились бывший полузащитник "Хоффенхайма" и "Аякса" Флориан Гриллич и бывший форвард "Жироны" Габри Мартинес.
В стартовом составе "Ференцвароша" вышл израильтяне Габи Каниховский и Мохамед Абу Фани.
Оба были заменены при счете 0:4: Мохамед на 59-й минуте, Габи -- на 76-й.
Ссылки по теме