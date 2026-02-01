Иран объявил вооруженные силы государств ЕС террористическими организациями

Председатель иранского парламента Муххамад Багер Галибаф объявил, что официальный Тегеран отныне считает вооруженные силы государств Европейского союза террористическими организациями.

Это стало ответом на решение министров иностранных дел ЕС внести в список террористических организаций Корпус стражей Исламской революции, который сыграл ключевую роль в кровавом подавлении оппозиционных выступлений в Иране.

"Пытаясь нанести удар по КСИР, европейцы выстрелили себе в ногу. Это очередное решение, идущее вразрез с интересами европейских народов – политики слепо следуют за американцами", – сказал глава парламента, подчеркнув, что решение принято в соответствии с законом о противодействии признанию КСИР террористической организацией.

Напомним: в конце декабря 2025 года министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранские власти признали военно-морские силы Канады террористической организацией. Это стало ответом на признание Канадой террористической организацией Корпуса стражей Исламской революции.

"Объявление террористами одной из ветвей иранских вооруженных сил – нарушение международного права, которое требует симметричных шагов", – говорилось в заявлении МИД. Какие реальные последствия этого решения как в этом, так и в нынешнем случае, неясно.