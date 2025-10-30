x
30 октября 2025
Ближний Восток

Глава МАГАТЭ: "Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие"

Ядерное оружие
Иран
время публикации: 30 октября 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 11:50
Глава МАГАТЭ: "Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие"
AP Photo/Richard Drew

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран не ведет разработку ядерного оружия – и не делал этого в прошлом. "Я хочу быть предельно четок. Нас часто неверно цитируют, заявляют, что мы говорили то, чего не говорили", – сказал он.

Глава МАГАТЭ отметил, что сотрудничество между агентством и Ираном знало взлеты и падения по политическим причинам, но официальный Тегеран всегда сохранял приверженность договору о нераспространении ядерного оружия. "Я сказал иранской стороне, что снижение взаимодействие будет ошибкой", – сказал он.

Отвечая на вопрос об ущербе, нанесенном иранским ядерным объектам США и Израилем, Гросси назвал его очень значительным, добавив, что он отбросил ядерную программу назад. "Подобные действия" значительно осложняют работу инспекторов МАГАТЭ", – заявил международный чиновник.

Он также отверг утверждения, что отчеты МАГАТЭ подтолкнули США и Израиль к удару по Ирану. "Нельзя обвинять международную организацию в том, к чему она не имеет никакого отношения. Наши отчеты содержат технические факты, а не политические оценки", – цитирует его сайт Arab News.

Ближний Восток
