Ближний Восток

Источники: в Сирии перехвачены ракеты, которые везли в Ливан

Ливан
Вооружения
Сирия
Хизбалла
время публикации: 01 сентября 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 14:32
Источники: в Сирии перехвачены ракеты, которые везли в Ливан
AP Photo/Ghaith Alsayed

Сирийские власти конфисковали ракеты и пусковые установки, направлявшиеся в Ливан, передает израильская радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на сирийские источники.

Судя по имеющимся, данным груз оружия был перехвачен в провинции Хомс, недалеко от ливанской границы.

По всей видимости, получателем ракет должна была стать ливанская "Хизбалла".

Ливанские и сирийские СМИ пишут, что сирийскими силовыми структурами был задержан грузовик с ракетами "Град" и пусковыми установками к ним. Государственный телеканал "Аль-Ихбария" передает, что грузовик с оружием остановили в ходе "заранее спланированной операции".

МВД Сирии ранее сообщало о задержании около Аль-Кусайра (в 15 км от ливанской границы) грузовика, замаскированном под перевозку овощей, в котором нашли противотанковые управляемые ракеты (в том числе "Корнет"), две пусковые установки и боеприпасы. Были задержаны несколько подозреваемых.

По данным Alma Research and Education Center, все еще действует маршруте контрабанды на отрезке Хомс (Сирия) – северная Бекаа (Ливан), где активны сети, связанные с "Хизбаллой". В последние месяцы власти Сирии и Ливана неоднократно отчитывались о перехватах оружия и обнаружении складов с оружием в этих районах.

