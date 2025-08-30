"Аль-Ахбар": армия Ливана представит план разоружения "Хизбаллы"

Сайт газеты "Аль-Ахбар", ассоциированной с "Хизбаллой", пишет со ссылкой на военные источники, что ливанская армия не намерена предпринимать никаких действий, которые могли бы привести к конфронтации с шиитами.

Согласно указанным источникам, командование армии Ливана вскоре представит план по разоружению "Хизбаллы".

Ранее специальный посланник президента США в Сирии и Ливане Том Баррак заявлял, что 31 августа ливанские власти представят план разоружения "Хизбаллы". Израильская сторона сможет выступить со встречными предложениями.

"Разоружение "Хизбаллы" необязательно будет проходить военным путем. Армия и правительство Ливана не говорят о том, чтобы начать войну. Мы говорим о том, чтобы убедить "Хизбаллу" отказаться от оружия", – заявил он после встречи с президентом Жозефом Ауном. Он сообщил: разоружение группировки является условием вывода из Ливана израильских войск, причем оба процесса будут синхронизированы.

Напомним: 25 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступила с заявлением, в котором сообщила о готовности вывести ЦАХАЛ из Ливана и поддержать усилия ливанских властей по разоружению "Хизбаллы". "Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперёд в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хизбаллы" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", – было сказано в заявлении офиса Биньямина Нетаниягу.