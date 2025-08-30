x
30 августа 2025
|
последняя новость: 08:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 августа 2025
|
30 августа 2025
|
последняя новость: 08:08
30 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Ахбар": армия Ливана представит план разоружения "Хизбаллы"

Ливан
Вооружения
Хизбалла
время публикации: 30 августа 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 08:04
"Аль-Ахбар": армия Ливана представит план разоружения "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

Сайт газеты "Аль-Ахбар", ассоциированной с "Хизбаллой", пишет со ссылкой на военные источники, что ливанская армия не намерена предпринимать никаких действий, которые могли бы привести к конфронтации с шиитами.

Согласно указанным источникам, командование армии Ливана вскоре представит план по разоружению "Хизбаллы".

Ранее специальный посланник президента США в Сирии и Ливане Том Баррак заявлял, что 31 августа ливанские власти представят план разоружения "Хизбаллы". Израильская сторона сможет выступить со встречными предложениями.

"Разоружение "Хизбаллы" необязательно будет проходить военным путем. Армия и правительство Ливана не говорят о том, чтобы начать войну. Мы говорим о том, чтобы убедить "Хизбаллу" отказаться от оружия", – заявил он после встречи с президентом Жозефом Ауном. Он сообщил: разоружение группировки является условием вывода из Ливана израильских войск, причем оба процесса будут синхронизированы.

Напомним: 25 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступила с заявлением, в котором сообщила о готовности вывести ЦАХАЛ из Ливана и поддержать усилия ливанских властей по разоружению "Хизбаллы". "Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперёд в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хизбаллы" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", – было сказано в заявлении офиса Биньямина Нетаниягу.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 августа 2025

Том Баррак: план разоружения "Хизбаллы" будет представлен 31 августа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 августа 2025

Палестинские лагеря в Ливане разоружаются: возможно, это начало масштабного процесса