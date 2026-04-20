Tasnim: иранский БПЛА атаковал американские военные корабли

В ночь на 20 апреля, вскоре после заявления штаба объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" о намерении "ответить на атаку США", агентство Tasnim сообщило, что иранский БПЛА атаковал американские военные корабли (в сообщении была именно такая формулировка).

CENTCOM пока эту информацию не комментирует.

Напомним, что в настоящее время продолжает формально действовать режим прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что силы ВМС США захватили в Ормузском проливе иранское грузовое судно, пытавшееся прорвать морскую блокаду. По словам президента США, судно длиной почти 270 метров и водоизмещением, сопоставимым с авианосцем, было остановлено эсминцем USS Spruance. "Экипажу было дано справедливое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, и наш корабль остановил их прямо на месте, пробив дыру в машинном отделении", – написал Трамп. По его словам, судно находится под санкциями министерства финансов США из-за причастности к незаконной деятельности, сейчас оно взято под контроль морской пехотой, и ведется досмотр груза.