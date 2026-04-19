Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Ормузском проливе
время публикации: 19 апреля 2026 г., 22:39 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 22:51
Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что силы ВМС США захватили в Ормузском проливе иранское грузовое судно, пытавшееся прорвать морскую блокаду.
По словам президента США, судно длиной почти 270 метров и водоизмещением, сопоставимым с авианосцем, было остановлено эсминцем USS Spruance.
"Экипажу было дано справедливое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, и наш корабль остановил их прямо на месте, пробив дыру в машинном отделении", — написал Трамп. По его словам, судно находится под санкциями министерства финансов США из-за причастности к незаконной деятельности, сейчас оно взято под контроль морской пехотой, и ведется досмотр груза.
