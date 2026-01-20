x
20 января 2026
Ближний Восток

Группа авианосца Abraham Lincoln вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 20 января 2026 г., 05:09 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 05:35
Авианосец Abraham Lincoln
Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy via AP

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln, судя по данным Marine Traffic, вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток.

Авианосец следует в сопровождении эсминцев Spruance, Michael Murphy и Frank Petersen, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk.

На авианосце Abraham Lincoln размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C.

По оценке военных аналитиков, речь идет о возможной подготовке к ударам по Ирану.

