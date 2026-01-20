Группа авианосца Abraham Lincoln вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln, судя по данным Marine Traffic, вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток.

Авианосец следует в сопровождении эсминцев Spruance, Michael Murphy и Frank Petersen, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk.

На авианосце Abraham Lincoln размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C.

По оценке военных аналитиков, речь идет о возможной подготовке к ударам по Ирану.