CBS: в Ормузском проливе обнаружены около десяти мин

Телеканал CBS со ссылкой на источники в США сообщил о новой разведывательной оценке, согласно которой в Ормузском проливе обнаружены около десяти мин. Предыдущая оценка говорила примерно о 12 минах.

Тип обнаруженных мин неизвестен. Согласно более ранним сообщениям, мины, установленные Ираном, мешают полному открытию пролива, в том числе из-за того, что Тегеран не уверен, где именно они были размещены, а часть мин сносит течением, из-за чего они меняют местоположение.