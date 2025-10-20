x
Ближний Восток

Глава МАГАТЭ: "В Исфахане, Фордо и Натанзе осталось 400 кг обогащенного урана"

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 20 октября 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 14:51
AP Photo/Vahid Salemi

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что, по его оценке, около 400 килограммов обогащенного до 60% урана находятся на иранских ядерных объектах, пострадавших при израильских и американских ударах в ходе 12-дневной войны.

"Большинство урана находится на известных нам объектах в Исфахане и Фордо, часть – в Натанзе. Лишь малое количество было вывезено", – сказал Гросси, добавив, что трем предприятиям был нанесен значительный ущерб, но оценить ситуацию можно будет только если Иран даст согласие на посещение объектов инспекторами МАГАТЭ.

В интервью Neue Zürcher Zeitung он выразил уверенность, что разногласия вокруг ядерной программы Ирана будут преодолены с помощью дипломатии. "Если мы вернем все стороны за стол переговоров, это предотвратит новый раунд бомбардировок и атак", – подчеркнул глава международной организации.

