Глава МАГАТЭ: "В Исфахане, Фордо и Натанзе осталось 400 кг обогащенного урана"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что, по его оценке, около 400 килограммов обогащенного до 60% урана находятся на иранских ядерных объектах, пострадавших при израильских и американских ударах в ходе 12-дневной войны.

"Большинство урана находится на известных нам объектах в Исфахане и Фордо, часть – в Натанзе. Лишь малое количество было вывезено", – сказал Гросси, добавив, что трем предприятиям был нанесен значительный ущерб, но оценить ситуацию можно будет только если Иран даст согласие на посещение объектов инспекторами МАГАТЭ.

В интервью Neue Zürcher Zeitung он выразил уверенность, что разногласия вокруг ядерной программы Ирана будут преодолены с помощью дипломатии. "Если мы вернем все стороны за стол переговоров, это предотвратит новый раунд бомбардировок и атак", – подчеркнул глава международной организации.