МИД Ирана: "Разоружение ХАМАСа – внутреннее дело палестинцев"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что разоружение ХАМАСа и группировок является внутрипалестинским делом, и другие стороны не должны вмешиваться в этот процесс. "Только палестинцы могут определять свою судьбу, и они продолжат сопротивление", – сказал он.

"Гаранты перемирия в секторе Газы, в первую очередь США, не принимают никаких мер в связи с преступлениями оккупантов, нарушениями ими соглашения. Сионисты нарушили его 80 раз и продолжают резню палестинцев на Западном берегу", – заявил он.

Дипломат подтвердил, что 18 октября 2025 года истек 10-летний срок, установленный резолюцией СБ ООН 2231, которая закрепляла соглашение о судьбе иранской ядерной программы, а также заявил, что повторное введение санкций в отношении Ирана лишь осложняет диалог.

Напомним: план президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, гарантами которого выступили также Катар, Турция и Египет, предусматривает разоружение ХАМАСа и запрещает ему принимать какое-либо участие в управлении сектором Газы.