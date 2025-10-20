x
20 октября 2025
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 12:30
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На острове недалеко от Ходейды появилась загадочная взлетно-посадочная полоса

Йемен
Хуситы
ОАЭ
время публикации: 20 октября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 11:43
На острове недалеко от Ходейды появилась загадочная взлетно-посадочная полоса
Wikipedia.org. Фото: NASA Landsat7 image

Спутниковая съемка компании Planet Labs PBC зафиксировала на йеменском острове Зукар, расположенном в Красном море к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, новую взлетно-посадочную полосу, сообщает агентство AP.

Предполагается, что она была возведена международно признанным правительством, выступающим против хуситов. Она позволит вооруженным силам Йемена и его союзников вести воздушную разведку в Красном море, Аравийском море и Аденском заливе.

Эксперты полагают, что задача новой базы – не содействовать наземному наступлению на позиции хуситов, которое маловероятно, а помешать контрабанде оружия на контролируемые этой террористической группировкой территории.

Остров Зукар находится в 90 километрах от Ходейды – главного морского порта проиранской группировки. Длина взлетно-посадочной полосы составляет два километра. Расчистка территории началась в апреле, в августе был уложен асфальт, а в октябре появилась разметка.

Имеющаяся информация позволяет предположить, что проект был инициирован Объединенными Арабскими Эмиратами, которые в последние года построили в Йемене несколько аэродромов для наблюдения за деятельностью хуситов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 октября 2025

Хуситы продолжают удерживать 20 сотрудников ООН, в том числе главу UNICEF в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 октября 2025

Объявлено о гибели начальника генштаба хуситов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 октября 2025

Хуситы подтвердили, что атаковали голландское судно Minervagracht