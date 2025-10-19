x
19 октября 2025
Ближний Восток

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир для переговоров с посредниками

ХАМАС
Израиль
Египет
время публикации: 19 октября 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 22:30
Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

В воскресенье, 19 октября, в Каир прибыла делегация ХАМАСа для обсуждения с посредниками и представителями других палестинских фракций реализации соглашения о прекращении огня в Газе.Делегацию возглавляет Халиль аль-Хайя.

Египетские посредники передают, что переговоры посвящены поиску путей укрепления перемирия и способов "предотвращения нарушений соглашения Израилем".

Представители ХАМАСа утверждают, что группировка "добросовестно и точно соблюдает условия соглашения", и требует от гарантов и посредников предоставить доказательства того, что именно ХАМАС нарушает условия или препятствует выполнению соглашения.

При этом ХАМАС обвиняет Израиль в пересечении "желтой линии", преднамеренном нападении на мирных жителей и создании препятствий для ввоза основных продуктов, топлива и критически важных грузов для восстановления инфраструктуры.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
