20 октября 2025

Ближний Восток

Совбез ООН оставил президента Сирии в санкционном списке, но изменил имя на настоящее

Сирия
ООН
Санкции
время публикации: 20 октября 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 22:20
Совбез ООН оставил президента Сирии в санкционном списке, но изменил имя на настоящее
AP Photo/ Yuki Iwamura

Совет безопасности ООН сообщил о внесении поправки в список санкций, направленных против группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида". Среди санкций – замораживание активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго.

Поправка касается нового президента Сирии Ахмада аш-Шараа. Сирийский лидер остался в этом списке, однако теперь вместо его псевдонима Абу-Мухаммад аль-Джулани фигурирует настоящее имя. Приводятся номер выданного 1 февраля 2025 года паспорта и некоторые приметы.

Сообщается, что он попал в список в 2013 году, а с 2012 года является лидером группировки "Джабхат ан-Нусра", связанной с иракским отделением "Аль-Каиды". Он также связан с Айманом аз-Завахири, вторым лидером "Аль-Каиды" и находится в международном розыске Интерпола.

Напомним, что месяц назад аш-Шараа стал первым почти за шесть десятилетий сирийским лидером, выступившим на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Несколько дней назад пресс-секретарь главы этой международной организации Стефан Дюжаррик приветствовал его визит в Москву, назвав его важных шагом в укреплении международных отношений Сирии.

Ближний Восток
