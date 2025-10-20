"Кан-11": израильская делегация посетила Каир для переговоров с посредниками
Телеканал "Кан-11" передал, что израильская делегация посетила Каир и провела переговоры с посредниками.
По информации телеканала, переговоры продолжались около трех часов, и среди прочего обсуждалось формирование международных сил, которым будет разрешено въехать в Газу.
Днем ранее Египет сообщил о прибытии в Каир делегации ХАМАСа, возглавляемая Халилем аль-Хайей. По словам посредников, переговоры были посвящены поиску путей укрепления перемирия и способов "предотвращения нарушений соглашения Израилем".