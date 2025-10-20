x
20 октября 2025
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 21:46
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Кан-11": израильская делегация посетила Каир для переговоров с посредниками

Израиль
ХАМАС
Египет
время публикации: 20 октября 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 20:29
"Кан-11": израильская делегация посетила Каир для переговоров с посредниками
AP Photo/Nariman El-Mofty

Телеканал "Кан-11" передал, что израильская делегация посетила Каир и провела переговоры с посредниками.

По информации телеканала, переговоры продолжались около трех часов, и среди прочего обсуждалось формирование международных сил, которым будет разрешено въехать в Газу.

Днем ранее Египет сообщил о прибытии в Каир делегации ХАМАСа, возглавляемая Халилем аль-Хайей. По словам посредников, переговоры были посвящены поиску путей укрепления перемирия и способов "предотвращения нарушений соглашения Израилем".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2025

745-й день войны: возобновление перемирия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 октября 2025

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир для переговоров с посредниками