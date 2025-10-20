Хуситы продолжают удерживать 20 сотрудников ООН, в том числе главу UNICEF в Йемене

Опубликованы уточненные данные по поводу субботнего нападения боевиков террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситы) на здание представительства ООН в Сане.

По сведениям катарского МИДа, боевики удерживают 20 сотрудников ООН – 15 иностранцев и пять местных. Среди задержанных – глава представительства UNICEF в Йемене Питер Хокинс.

По словам представителя офиса координатора ООН в Йемене, еще 11 йеменских работников после "допросов" отпустили.

Силовые структуры группировки неоднократно проводили рейды в миссиях ООН и международных агентств, располагающихся на подконтрольных им территориях. Было задержано по меньшей мере 53 сотрудника. Хуситы заявляют, что они были агентами Израиля и США.