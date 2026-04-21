Иранский контейнеровоз, перехваченный США, мог везти военные грузы

Источники в сфере безопасности морских перевозок сообщили, что шедший под иранским флагом контейнеровоз Touska, захваченный американскими морскими пехотинцами в Оманском заливе 19 апреля, мог везти товары двойного предназначения.

Судно, следовавшее из Китая с заходом в Малайзию, было перехвачено на подходе в иранский порт Хабахар после того, как на протяжении шести часов игнорировало предупреждения, что оно нарушает введенную США блокаду. Перед этим были выведены из строя руль и радар контейнеровоза.

Согласно сообщениям, капитан судна Бахтияр Хоссейнзаде является членом Корпуса стражей исламской революции.

По информации, предоставленной Центральным командованием вооруженных сил США, в досмотренных контейнерах находилось электронное оборудование, трубы и металлические детали, пригодные, в том числе, и для использования в военных целях.

Однако бывшая представительница США в ООН Ники Хейли сообщила в социальной сети X, что судно перевозило и китайские химикаты для иранской ракетной программы.