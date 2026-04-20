последняя новость: 08:10
Ближний Восток

CENTCOM: американские морпехи высадились на иранское судно Touska в Аравийском море. Видео

время публикации: 20 апреля 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 08:16
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 19 апреля американские силы в Аравийском море перехватили иранское грузовое судно M/V Touska, шедшее в Бендер-Аббас.

По данным CENTCOM, эсминец Spruance в течение шести часов передавал предупреждения, однако судно им не подчинилось. После этого американские военные приказали экипажу покинуть машинное отделение и вывели из строя ходовую часть судна.

Затем, как сказано в сообщении CENTCOM, морские пехотинцы США вылетели с десантного корабля Tripoli на вертолетах, спустились на палубу Touska по канатам и взяли судно под контроль.

Reuters и профильные американские издания отмечают, что это первое подобное задержание иранского судна с момента начала американской морской блокады.

В заявлении CENTCOM подчеркивается, что Touska шло под иранским флагом и нарушало условия блокады. Иранская сторона назвала действия США нарушением перемирия и морским пиратством.

В ночь на 20 апреля, вскоре после заявления штаба объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" о намерении "ответить на атаку США", агентство Tasnim сообщило, что иранский БПЛА атаковал американские военные корабли (в сообщении была именно такая формулировка). CENTCOM пока эту информацию не комментирует.

