CENTCOM: американские морпехи высадились на иранское судно Touska в Аравийском море. Видео
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 19 апреля американские силы в Аравийском море перехватили иранское грузовое судно M/V Touska, шедшее в Бендер-Аббас.
По данным CENTCOM, эсминец Spruance в течение шести часов передавал предупреждения, однако судно им не подчинилось. После этого американские военные приказали экипажу покинуть машинное отделение и вывели из строя ходовую часть судна.
Затем, как сказано в сообщении CENTCOM, морские пехотинцы США вылетели с десантного корабля Tripoli на вертолетах, спустились на палубу Touska по канатам и взяли судно под контроль.
Reuters и профильные американские издания отмечают, что это первое подобное задержание иранского судна с момента начала американской морской блокады.
В заявлении CENTCOM подчеркивается, что Touska шло под иранским флагом и нарушало условия блокады. Иранская сторона назвала действия США нарушением перемирия и морским пиратством.
В ночь на 20 апреля, вскоре после заявления штаба объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" о намерении "ответить на атаку США", агентство Tasnim сообщило, что иранский БПЛА атаковал американские военные корабли (в сообщении была именно такая формулировка). CENTCOM пока эту информацию не комментирует.
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026