Совет Безопасности ООН осудил нападение на UNIFIL в Южном Ливане, не упомянув "Хизбаллу"

Совет Безопасности ООН осудил нападение на миротворцев UNIFIL на юге Ливана, в результате которого погиб французский военнослужащий, еще трое получили ранения. Все 15 членов Совбеза выразили соболезнования семье погибшего и вновь подчеркнули, что "голубые каски" никогда не должны становиться объектом нападений. Совет также призвал "без промедления привлечь виновных к ответственности".

При этом в заявлении Совбеза не упоминается "Хизбалла", хотя Франция, UNIFIL и израильские военные ранее заявляли, что имеющиеся данные указывают именно на то, что нападение совершила эта группировка.

19 апреля пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что по итогам оперативного и разведывательного расследования подтверждено: в субботу, 18 апреля, во время работы подразделения UNIFIL по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в районе Гандурии на юге Ливана по миротворцам открыла огонь группа боевиков "Хизбаллы". По данным армии, в результате обстрела один военнослужащий UNIFIL был убит, еще трое получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

О гибели французского военнослужащего UNIFIL и ранении еще трех миротворцев ранее сообщили Reuters, власти Франции и сама миссия UNIFIL. По данным Reuters, первоначальная оценка UNIFIL также указывала на огонь со стороны негосударственных вооруженных структур, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что имеющиеся данные указывают на "Хизбаллу". При этом сама "Хизбалла" отвергла обвинения в причастности к нападению.

В ЦАХАЛе заявляют, что "Хизбалла" продолжает использовать режим прекращения огня для продвижения террористической деятельности, подвергая опасности и гражданских лиц, и международные организации, действующие в Ливане.