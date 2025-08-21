Иран проводит широкомасштабные военно-морские учения "Мощь-1404"

Военно-морские силы Ирана начали двухдневные ракетные учения "Мощь-1404" ("Эктедар-1404") в Оманском заливе и северной части Индийского океана. Агентство Irna пишет, что в маневрах задействованы военные корабли, подводные лодки, авиационные подразделения, береговые ракетные комплексы, ракетные морские платформы и системы радиоэлектронной борьбы.

По информации Saed News, в ходе первого дня учений были одновременно запущены несколько ракет с берега и с кораблей, "успешно поразив морские цели".

В ходе маневров осуществлялся запуск противокорабельных ракет с функцией уклонения от радаров "Насир" с возможностью запуска с береговых и морских платформ, новое поколение крылатых ракет "Гадир" с дальностью полета до 200 километров. По информации агентства Mеhr также впервые был испытан новый ударный беспилотник "Бавар-5" ("Bavar-5"), который поразил цель, пролетев 400 км.

По словам иранского командования, учения направлены на повышение боевой готовности, совершенствование оперативного планирования и систем управления, а также усиление сдерживающего потенциала с использованием отечественных технологий.