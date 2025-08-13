Иран провел военные учения с запуском баллистических ракет

Вечером 12 августа и в ночь на 13 августа иранский "Корпус стражей исламской революции" провел учения, в рамках которых в нескольких провинциях были осуществлены запуски баллистических ракет.

Напомним, что первые ракетные испытания после окончания 12-дневной войны с Израилем были проведены в Иране 21 июля.

Власти Ирана прилагают значительные усилия для восстановления своих ракетных сил и сил противовоздушной обороны, которым во время войны был нанесен огромный ущерб.