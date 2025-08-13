x
13 августа 2025
|
последняя новость: 08:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 08:54
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран провел военные учения с запуском баллистических ракет

Иран
Учения
время публикации: 13 августа 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 09:00
Иран провел военные учения с запуском баллистических ракет
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Вечером 12 августа и в ночь на 13 августа иранский "Корпус стражей исламской революции" провел учения, в рамках которых в нескольких провинциях были осуществлены запуски баллистических ракет.

Напомним, что первые ракетные испытания после окончания 12-дневной войны с Израилем были проведены в Иране 21 июля.

Власти Ирана прилагают значительные усилия для восстановления своих ракетных сил и сил противовоздушной обороны, которым во время войны был нанесен огромный ущерб.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 июля 2025

Впервые после войны с Израилем в Иране проведены ракетные испытания
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июля 2025

Власти Ирана: в ходе 12-дневной войны с Израилем погибли 935 человек