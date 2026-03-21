x
21 марта 2026
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

По данным NetBlocks, отключение интернета в Иране продолжается более 500 часов

Интернет
Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 11:08 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 11:15
По данным NetBlocks, отключение интернета в Иране продолжается более 500 часов
AP Photo/Vahid Salemi

По данным мониторинговой группы NetBlocks, полное отключение интернета в Иране продолжается более 504 часов (21 день). Доступ населения к глобальной сети практически полностью заблокирован.

Власти активно подавляют попытки использования спутниковой связи и VPN-сервисов, которые не входят в государственный "белый список".

Масштабные ограничения были введены после начала ударов со стороны США и Израиля в конце февраля 2026 года.

Блокада стала самой продолжительной в истории страны, превзойдя по длительности отключения во время протестов 2019 года. Из-за отсутствия связи в Иране парализована работа банковских приложений, онлайн-сервисов и затруднена передача любой информации о происходящем внутри страны.

