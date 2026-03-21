Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

Иран готов разрешить судам, имеющим отношение к Японии, проходить через Ормузский пролив – важнейшую артерию для мировых поставок нефти. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

В телефонном интервью японскому информагентству Аракчи сообщил, что Тегеран начал переговоры с Токио о возможности частичного открытия пролива.

Япония зависит от Ближнего Востока примерно на 95% в вопросе поставок нефти, при этом около 90% этих грузов проходят через Ормузский пролив, который Тегеран практически полностью перекрыл в ходе войны.