x
21 марта 2026
|
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 марта 2026
|
21 марта 2026
|
последняя новость: 08:35
21 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

Иран
Япония
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 07:42
AP

Иран готов разрешить судам, имеющим отношение к Японии, проходить через Ормузский пролив – важнейшую артерию для мировых поставок нефти. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

В телефонном интервью японскому информагентству Аракчи сообщил, что Тегеран начал переговоры с Токио о возможности частичного открытия пролива.

Япония зависит от Ближнего Востока примерно на 95% в вопросе поставок нефти, при этом около 90% этих грузов проходят через Ормузский пролив, который Тегеран практически полностью перекрыл в ходе войны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
