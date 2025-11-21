x
21 ноября 2025
Ближний Восток

Индийский истребитель потерпел крушение на авиашоу в Дубае

время публикации: 21 ноября 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 19:32
Индийский истребитель потерпел крушение на авиашоу в Дубае
AP Photo/Kamran Jebreili

Индийский истребитель потерпел крушение в пятницу, 21 ноября, во время демонстрационного полета на Dubai Airshow. Пилот не успел катапультироваться и погиб

Самолет HAL Tejas разбился на глазах у зрителей в огромном международном аэропорту Аль-Мактум в районе Dubai World Central. К месту крушения прибыли полицейские машины, машины скорой помощи и пожарный вертолет.

Военно-воздушные силы Индии подтвердили факт крушения.

19-й международный авиасалон Dubai Airshow – одна из крупнейших мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях – проходила в Дубае с 17 по 21 ноября 2025 года.

