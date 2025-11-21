x
21 ноября 2025
21 ноября 2025
21 ноября 2025
последняя новость: 14:05
21 ноября 2025
Ближний Восток

Президент Ирана: перенос столицы неизбежен, в Тегеране нет воды

Экология
Иран
время публикации: 21 ноября 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 13:36
Президент Ирана: перенос столицы неизбежен, в Тегеране нет воды
AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о неизбежности переноса столицы страны из Тегерана в связи с перенаселенностью и острым дефицитом воды. В качестве альтернативного варианта для размещения столицы исламского государства правительство рассматривает регион Макран на юго-востоке Ирана.

Как сообщает Iran International, в ходе встречи в Казвине Пезешкиан заявил, что Тегеран не выдержит дальнейшее строительство или рост населения, и водные ресурсы в нынешней столице крайне ограничены. Переброска воды из Персидского залива обойдется слишком дорого.

Водохранилище плотины Амир Кабир в Тегеране заполнено лишь на 8%, резервуары опустели наполовину. В городе начали снижать давление воды, и скоро водопровод в домах может быть полностью отключен. Продажа бутилированной воды тоже ограничена: продают лишь одну упаковку из шести бутылок в одни руки.

В Иране распространяются теории заговоров, согласно которым в засухе виновны давние недруги режима аятолл. "США и Израиль манипулируют погодой, уводя из Ирана дождевые облака, чтобы вызвать засуху", – заявил иранский эксперт по водным ресурсам Мохсен Арбабиан.

Однако другие эксперты признают, что истинная причина – десятилетия ошибочного управления водными ресурсами, чрезмерное строительство плотин, осушение водоносных горизонтов и политизация управления ресурсами.

В период с 2012 по 2018 год Иран более чем удвоил количество плотин — с 316 до 647, причем многие из них были построены без экологических оценок. Итогом стала сеть мелеющих водохранилищ, обмеление грунтовых вод и потеря 25% городской воды из-за изношенных трубопроводов.

